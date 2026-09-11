11 de setembro de 2026
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EM SÃO JOSÉ

Adolescente reincidente no tráfico é encaminhado à Fundação Casa

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões com adolescente em São José dos Campos
Apreensões com adolescente em São José dos Campos

Um adolescente com histórico de envolvimento em apreensões de entorpecentes foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos e encaminhado à Fundação Casa. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (9).

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Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h, policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Residencial Elmano Veloso, em uma região conhecida como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o adolescente carregando uma sacola preta.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem fugiu e abandonou a sacola, pulando o muro da Escola Estadual Moabe Cury. Dentro da sacola, os policiais encontraram R$ 422,25 em dinheiro, 80 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína e 10 gramas de haxixe.

As equipes continuaram o patrulhamento pelas proximidades e localizaram o adolescente pouco tempo depois.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia da Infância e Juventude e, após as providências, foi encaminhado à Fundação Casa, considerando a existência de envolvimento em apreensões anteriores relacionadas ao tráfico de drogas.

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