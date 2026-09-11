Um adolescente com histórico de envolvimento em apreensões de entorpecentes foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos e encaminhado à Fundação Casa. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (9).

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Segundo a Polícia Militar, por volta das 16h, policiais da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento no bairro Residencial Elmano Veloso, em uma região conhecida como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o adolescente carregando uma sacola preta.