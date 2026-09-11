Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado se escondendo dentro de um estabelecimento comercial durante uma tentativa de furto. A ação ocorreu na madrugada de quinta-feira (10), na região central de Lorena.
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Equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para intervir em um furto em andamento. No local, constataram que a porta do estabelecimento havia sido arrombada.
Durante a vistoria, o suspeito foi localizado escondido no interior do imóvel. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo três notebooks, dois carregadores, dois relógios, oito chaves de veículos e três controles de alarmes.
Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso pelo crime de furto qualificado.