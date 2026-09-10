O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, determinou nesta quinta-feira (10) que o ministro André Mendonça retire o sigilo dos procedimentos relacionados às investigações do caso Master que tramitam na Corte.
Segundo Fachin, a apuração envolvendo mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro está diretamente ligada ao caso e deve ser analisada pelo plenário do STF na próxima terça-feira (15).
Na decisão, o presidente do Supremo também pediu que sejam disponibilizadas as informações da investigação que resultou na prisão de Vorcaro, em março deste ano. A determinação abrange ainda os procedimentos que estejam diretamente relacionados à apuração.
A medida, no entanto, não alcança diligências que dependam de sigilo para que possam ser realizadas. Nesses casos, a restrição de acesso poderá ser mantida enquanto houver necessidade.
Fachin determinou ainda que Mendonça encaminhe aos gabinetes dos demais ministros do STF um HD contendo os procedimentos que integram ou tenham relação com a investigação do caso Master que levou à prisão de Vorcaro.
A decisão foi tomada de ofício, ou seja, por iniciativa do próprio presidente do Supremo, sem que houvesse uma solicitação apresentada por alguma das partes envolvidas.