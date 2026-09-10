O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, determinou nesta quinta-feira (10) que o ministro André Mendonça retire o sigilo dos procedimentos relacionados às investigações do caso Master que tramitam na Corte.

Segundo Fachin, a apuração envolvendo mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro está diretamente ligada ao caso e deve ser analisada pelo plenário do STF na próxima terça-feira (15).

Na decisão, o presidente do Supremo também pediu que sejam disponibilizadas as informações da investigação que resultou na prisão de Vorcaro, em março deste ano. A determinação abrange ainda os procedimentos que estejam diretamente relacionados à apuração.