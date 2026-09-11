A Justiça recebeu a denúncia contra o homem acusado de matar a ex-enteada, Alice Levandoski Nitz, de 14 anos. Com a decisão, ele se tornou réu pelo crime de feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

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A decisão foi tomada nesta quinta-feira (10) pela juíza Vanessa Azevedo Bento, titular da 1ª Vara Judicial de Encantado, no Vale do Taquari. Segundo o Ministério Público, a adolescente foi morta em 17 de agosto após um desentendimento envolvendo questões financeiras.