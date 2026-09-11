A Justiça recebeu a denúncia contra o homem acusado de matar a ex-enteada, Alice Levandoski Nitz, de 14 anos. Com a decisão, ele se tornou réu pelo crime de feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
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A decisão foi tomada nesta quinta-feira (10) pela juíza Vanessa Azevedo Bento, titular da 1ª Vara Judicial de Encantado, no Vale do Taquari. Segundo o Ministério Público, a adolescente foi morta em 17 de agosto após um desentendimento envolvendo questões financeiras.
De acordo com a denúncia, a discussão entre os dois teria terminado com o ataque à adolescente. O acusado teria utilizado um martelo e uma faca contra Alice, que morreu no local.
O Ministério Público sustenta que a vítima estava desarmada, em um ambiente fechado e sem possibilidade de defesa no momento da agressão. A acusação também aponta motivo fútil e o uso de recurso que teria dificultado a defesa da adolescente.
O homem permanece preso preventivamente. Com o recebimento da denúncia, ele será intimado para apresentar resposta à acusação no prazo de dez dias.
A ação penal seguirá na Justiça, que deverá analisar as provas e as circunstâncias do crime ao longo do processo. A motivação apontada pelo Ministério Público ainda será submetida ao julgamento no decorrer da ação.