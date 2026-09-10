Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, acordou, conversou com familiares e teve o quadro de saúde estabilizado após o grave atropelamento sofrido em São José dos Campos. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, na Vila Industrial.

A atualização foi dada por uma sobrinha da vítima. Segundo ela, Sônia segue sob cuidados intensivos, mas apresentou melhora.

“Ela acordou, conversou com a família, mas ainda está na UTI. O quadro se estabilizou, graças a Deus”, relatou.