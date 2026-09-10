Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, acordou, conversou com familiares e teve o quadro de saúde estabilizado após o grave atropelamento sofrido em São José dos Campos. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal, na Vila Industrial.
A atualização foi dada por uma sobrinha da vítima. Segundo ela, Sônia segue sob cuidados intensivos, mas apresentou melhora.
“Ela acordou, conversou com a família, mas ainda está na UTI. O quadro se estabilizou, graças a Deus”, relatou.
Além da preocupação com a recuperação, a família agora também enfrenta uma situação financeira delicada. Sônia trabalha como diarista e faxineira, não é aposentada e não possui renda fixa.
De acordo com a sobrinha, no dia do acidente ela havia saído de casa justamente para buscar atendimento e auxílio.
“Ela estava indo buscar ajuda. Ia ao centro comunitário para ver se conseguia algum benefício e também passaria na UBS. A vida dela não é fácil”, contou.
Sônia mora sozinha no Sítio Bom Jesus e, mesmo com poucas condições financeiras, ainda ajudava uma das filhas, que cria duas crianças sem a presença do pai.
A família descreve a trajetória da vítima como uma “vida de luta”. Por muitos anos, Sônia trabalhou como empregada doméstica para uma mesma família, com quem manteve uma relação de carinho e proximidade.
Agora, diante da internação e da impossibilidade de trabalhar, parentes afirmam que ela precisará de ajuda durante o período de recuperação.
Atropelamento provocou amputação
Sônia foi atropelada na manhã de terça-feira (8), enquanto aguardava em um ponto de ônibus na Avenida dos Tangarás, no Jardim da Granja, região sudeste de São José dos Campos.
O impacto foi tão violento que uma das pernas precisou ser amputada.
Imagens de câmeras de segurança obtidas pelos familiares mostram o carro envolvido no acidente trafegando em alta velocidade momentos antes da colisão. O veículo aparece próximo a outro automóvel branco, o que levantou entre os familiares a suspeita de uma possível disputa de velocidade.
Os vídeos, no entanto, não permitem confirmar a ocorrência de um racha. Essa hipótese deverá ser analisada pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista teria realizado uma ultrapassagem, perdido o controle do carro, invadido a calçada e atingido as pessoas que estavam no ponto de ônibus.
Além de Sônia, uma jovem de 21 anos também ficou ferida. Ela apresentava suspeita de fratura na clavícula direita e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Motorista não tinha CNH
O boletim de ocorrência aponta ainda que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação nem Permissão para Dirigir.
O veículo estava com débito de IPVA e foi apreendido pela Polícia Militar.
A Polícia Civil segue investigando a dinâmica do atropelamento e deverá analisar as imagens entregues pela família, além de outros elementos, para esclarecer as circunstâncias do acidente.