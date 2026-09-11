Manoel Rodrigues de Souza, de 64 anos, foi morto a facadas no início da tarde desta quarta-feira (9), dentro de um estabelecimento comercial. O suspeito do crime foi localizado e preso pouco tempo depois pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres, no sul de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, Rafael Paraba Aguillera, de 29 anos, teria chegado ao estabelecimento, na Rua Pedro Henry, e atacado Manoel com golpes de faca, sem dizer qualquer palavra. Após a agressão, ele fugiu do local.