Manoel Rodrigues de Souza, de 64 anos, foi morto a facadas no início da tarde desta quarta-feira (9), dentro de um estabelecimento comercial. O suspeito do crime foi localizado e preso pouco tempo depois pela Polícia Militar.
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O homicídio aconteceu no bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres, no sul de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, Rafael Paraba Aguillera, de 29 anos, teria chegado ao estabelecimento, na Rua Pedro Henry, e atacado Manoel com golpes de faca, sem dizer qualquer palavra. Após a agressão, ele fugiu do local.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no endereço e constatou a morte da vítima.
Com as características do suspeito, os policiais iniciaram buscas pela região. Pouco depois, receberam a informação de que ele estaria em um supermercado localizado nos fundos do Exército.
O homem foi encontrado no estabelecimento e preso. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) de Cáceres.
A faca que teria sido utilizada no crime também foi localizada. O objeto foi recolhido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos periciais.
A Polícia Civil investiga o homicídio e deverá apurar a motivação e as circunstâncias do ataque.