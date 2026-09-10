As chuvas que atingiram o Vale do Paraíba e o Litoral Norte nesta quinta-feira (10) colocaram diversas cidades da região entre os maiores acumulados registrados no estado de São Paulo nas últimas 24 horas. O cenário também provocou ocorrências de queda de árvores e antecede um novo alerta do Inemt (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades, ventos fortes e granizo.
Entre os municípios da região, São Bento do Sapucaí aparece com um dos maiores volumes, com 60 milímetros de chuva. Em seguida estão Lorena, com 57 mm, Caraguatatuba e Aparecida, com 52 mm cada, além de Campos do Jordão e Canas, com 48 mm.
Também aparecem entre os maiores acumulados Taubaté, com 47 mm; Cachoeira Paulista, 46 mm; Jacareí, 45 mm; Guaratinguetá, 42 mm; Cunha, 41 mm; Guararema, Queluz e São Sebastião, com 38 mm; São Luís do Paraitinga e Lagoinha, com 37 mm; Bananal, Lavrinhas e Cruzeiro, com 36 mm.
Outras cidades da região também tiveram volumes expressivos, como Areias, com 34 mm; Natividade da Serra, 33 mm; Tremembé, Pindamonhangaba, Ubatuba e São José do Barreiro, com 32 mm; São José dos Campos, Santo Antônio do Pinhal e Ilhabela, com 31 mm; e Paraibuna, com 30 mm.
Os números mostram que a chuva atingiu de forma abrangente municípios do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Árvores caem sobre veículos em Cruzeiro e Jacareí
Em Cruzeiro, uma árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado na Rua João Novaes, na altura do número 311. Segundo informações da Defesa Civil, ninguém ficou ferido.
Equipes municipais foram acionadas e realizaram a retirada da árvore e a desobstrução da via.
Situação semelhante foi registrada em Jacareí, onde uma árvore caiu sobre um carro no início da noite desta quinta-feira, na Avenida Siqueira Campos, em frente à academia Skyfit.
Até o momento, não há informações sobre vítimas na ocorrência de Jacareí. O trecho exige atenção dos motoristas por causa dos reflexos da chuva e da possível interferência no trânsito.
Alerta prevê até 100 mm e ventos de 100 km/h
A instabilidade deve continuar e ganhar força nesta sexta-feira (11), em São José dos Campos. O Inmet publicou um aviso válido entre 0h e 23h59 com previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia.
Também são previstos ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
O alerta aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Para o fim de semana, outro aviso entra em vigor a partir de 0h de sábado (12) e segue até 23h59 de domingo (13). Neste período, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
Embora o segundo alerta indique risco menor, permanece a possibilidade de quedas de galhos, pontos de alagamento e interrupções pontuais no fornecimento de energia.
Com o solo já encharcado pelo volume acumulado nas últimas horas e a previsão de novas tempestades, a orientação é evitar áreas próximas a árvores durante rajadas de vento e redobrar a atenção em trechos sujeitos a alagamentos.