As chuvas que atingiram o Vale do Paraíba e o Litoral Norte nesta quinta-feira (10) colocaram diversas cidades da região entre os maiores acumulados registrados no estado de São Paulo nas últimas 24 horas. O cenário também provocou ocorrências de queda de árvores e antecede um novo alerta do Inemt (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades, ventos fortes e granizo.

Entre os municípios da região, São Bento do Sapucaí aparece com um dos maiores volumes, com 60 milímetros de chuva. Em seguida estão Lorena, com 57 mm, Caraguatatuba e Aparecida, com 52 mm cada, além de Campos do Jordão e Canas, com 48 mm.

Também aparecem entre os maiores acumulados Taubaté, com 47 mm; Cachoeira Paulista, 46 mm; Jacareí, 45 mm; Guaratinguetá, 42 mm; Cunha, 41 mm; Guararema, Queluz e São Sebastião, com 38 mm; São Luís do Paraitinga e Lagoinha, com 37 mm; Bananal, Lavrinhas e Cruzeiro, com 36 mm.