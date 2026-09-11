Uma mulher de 45 anos e a filha dela, de 17, foram detidas após furtarem produtos de uma farmácia. Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram os investigadores a identificar as suspeitas. Parte das mercadorias foi recuperada e devolvida ao estabelecimento.
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O caso aconteceu em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, e foi investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF-VG). A partir das imagens, os policiais identificaram o veículo utilizado pelas duas e iniciaram as buscas.
Mãe e filha foram localizadas por volta das 15h40 desta terça-feira (8), em frente a uma residência no bairro Centro Norte. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, as duas confessaram o furto e entregaram parte dos produtos levados.
As mercadorias foram reconhecidas por uma representante da farmácia. A adolescente também relatou aos investigadores que já teria participado de outros furtos com a mãe em estabelecimentos do mesmo segmento.
A informação será apurada pela Polícia Civil, que investiga se as duas podem estar relacionadas a outros casos registrados na região.
A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor. A filha, de 17 anos, foi apreendida e encaminhada para as providências previstas na legislação.