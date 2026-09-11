Uma mulher de 45 anos e a filha dela, de 17, foram detidas após furtarem produtos de uma farmácia. Câmeras de segurança registraram a ação e ajudaram os investigadores a identificar as suspeitas. Parte das mercadorias foi recuperada e devolvida ao estabelecimento.

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O caso aconteceu em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, e foi investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF-VG). A partir das imagens, os policiais identificaram o veículo utilizado pelas duas e iniciaram as buscas.