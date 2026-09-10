Érica Campos Barbosa, de 28 anos, foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira (10), após ser chamada no portão da casa onde morava. A vítima utilizava tornozeleira eletrônica e tinha passagem por tráfico de drogas. Entorpecentes também foram encontrados na residência.

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O crime ocorreu no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá. Segundo informações preliminares, uma pessoa chegou ao endereço em uma motocicleta e chamou Érica no portão. Logo depois, foram efetuados diversos disparos contra a mulher.