Érica Campos Barbosa, de 28 anos, foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira (10), após ser chamada no portão da casa onde morava. A vítima utilizava tornozeleira eletrônica e tinha passagem por tráfico de drogas. Entorpecentes também foram encontrados na residência.
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O crime ocorreu no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá. Segundo informações preliminares, uma pessoa chegou ao endereço em uma motocicleta e chamou Érica no portão. Logo depois, foram efetuados diversos disparos contra a mulher.
Quando as equipes policiais chegaram ao local, Érica estava caída próxima ao portão, que permanecia parcialmente aberto. Dez cápsulas de munição foram encontradas nas proximidades do corpo.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes responsáveis pela perícia. Enquanto isso, outra equipe realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor dos disparos.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do assassinato ou sobre uma possível relação entre a vítima e o responsável pelos tiros. Conforme as informações preliminares, a rua não tinha câmeras de segurança que pudessem ajudar na identificação do suspeito.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do homicídio e tentar identificar o responsável pelo crime.