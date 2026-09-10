Uma discussão entre moradores em situação de rua terminou em uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (10). Um homem foi encontrado ferido com uma lâmina de faca cravada na região do tórax e precisou receber atendimento de emergência.
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A ocorrência foi registrada em Cuiabá, no bairro Nova Esperança II, na região do Distrito Industrial. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública para atender a uma denúncia de agressão.
Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já prestavam os primeiros socorros à vítima. O homem não portava documentos no momento do atendimento.
Após ser estabilizado no local, o ferido foi entubado pelos socorristas e levado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Ele permanece sob cuidados médicos intensivos e deverá passar por avaliação para tratamento das lesões.
Suspeito não foi localizado
Segundo relatos de testemunhas repassados à polícia, a agressão teria ocorrido após um desentendimento entre os envolvidos.
Equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas na região para tentar localizar o suspeito. Até a divulgação desta reportagem, porém, ele não havia sido encontrado.
O caso foi registrado e encaminhado à autoridade policial, que deverá investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio e identificar o responsável pela agressão.