Uma discussão entre moradores em situação de rua terminou em uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (10). Um homem foi encontrado ferido com uma lâmina de faca cravada na região do tórax e precisou receber atendimento de emergência.

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A ocorrência foi registrada em Cuiabá, no bairro Nova Esperança II, na região do Distrito Industrial. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública para atender a uma denúncia de agressão.