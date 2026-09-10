Cinco meses depois de sobreviver a um grave acidente com uma viatura da Polícia Militar, o soldado Luigi Romano Angerami voltou ao serviço e agora foi escolhido como Policial Destaque de Agosto pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Taubaté.
A homenagem foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo 5º BPM/I e destaca a trajetória de recuperação do policial, que ficou afastado por quase cinco meses após o acidente ocorrido em 16 de março deste ano.
Segundo a corporação, Luigi enfrentou um longo processo de recuperação até conseguir retornar às atividades operacionais. O batalhão ressaltou a “resiliência, força de vontade e amor à vida” demonstrados pelo soldado durante o período de tratamento.
O retorno também foi acompanhado por resultados no trabalho. De acordo com a Polícia Militar, apenas durante o mês de agosto, Luigi participou de ações que resultaram na captura de seis pessoas condenadas pela Justiça.
A corporação afirmou que o policial tem demonstrado profissionalismo, dedicação e comprometimento desde que retomou as atividades.
Acidente deixou um policial morto
Luigi ficou gravemente ferido em março, após a viatura da Força Tática em que estava se envolver em uma colisão com um carro de passeio durante o acompanhamento de um motociclista.
O impacto fez a viatura capotar.
Na ocorrência, o cabo Fábio Vaz dos Santos, de 50 anos, também integrante da equipe, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um tenente sofreu escoriações.
Luigi foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté em estado grave. Durante a internação, chegou a permanecer em coma e enfrentou semanas de tratamento até apresentar melhora.
Um mês depois do acidente, em abril, o soldado recebeu alta hospitalar. A saída da unidade foi marcada por aplausos e homenagens de familiares, amigos e companheiros de farda.
Na ocasião, Luigi deixou o hospital caminhando e foi recebido por policiais militares, em uma cena que simbolizou o fim da fase mais crítica de sua recuperação.
Retorno vira símbolo de superação
Agora, meses depois, a escolha como Policial Destaque marca uma nova etapa na trajetória do soldado.
Para o 5º BPM/I, o retorno de Luigi representa não apenas uma superação pessoal, mas também a retomada de seu compromisso com a atividade policial.
A corporação afirmou ainda que a trajetória do soldado serve de exemplo aos demais integrantes do batalhão pela forma como enfrentou o período de recuperação e conseguiu retornar ao serviço após o acidente que marcou a equipe da Força Tática.