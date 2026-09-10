Cinco meses depois de sobreviver a um grave acidente com uma viatura da Polícia Militar, o soldado Luigi Romano Angerami voltou ao serviço e agora foi escolhido como Policial Destaque de Agosto pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Taubaté.

A homenagem foi divulgada nesta quinta-feira (10) pelo 5º BPM/I e destaca a trajetória de recuperação do policial, que ficou afastado por quase cinco meses após o acidente ocorrido em 16 de março deste ano.

Segundo a corporação, Luigi enfrentou um longo processo de recuperação até conseguir retornar às atividades operacionais. O batalhão ressaltou a “resiliência, força de vontade e amor à vida” demonstrados pelo soldado durante o período de tratamento.