Uma denúncia de ameaça levou a Polícia Civil a apreender quatro armas de fogo e prender um homem de 62 anos em flagrante por porte ilegal. A investigação começou depois que uma mulher de 37 anos relatou ter sido ameaçada pelo ex-namorado dentro de um hospital.
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O caso ocorreu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher manteve um relacionamento de oito anos com o investigado e procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher após as ameaças.
Segundo o relato, o homem estava internado em uma unidade de saúde depois de ter sido baleado durante uma cobrança de dívida na semana anterior. Durante a permanência no hospital, ele teria decidido encerrar o relacionamento e ameaçado a mulher, dizendo que ela atenderia às vontades dele “por bem ou por mal”.
A vítima também informou à polícia que o ex-namorado mantinha armas. Com base nas informações, a autoridade policial solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão.
Durante a operação, os policiais localizaram uma espingarda e uma carabina que estavam na posse do homem investigado. De acordo com a ocorrência, a documentação das duas armas estava regularizada. Mesmo assim, os armamentos foram recolhidos como medida cautelar para preservar a segurança da mulher.
Após receber alta hospitalar, o investigado informou aos policiais que outras armas estariam sob a guarda de um conhecido, também de 62 anos.
Os agentes foram até uma residência no bairro Cidade Nova. No local, o segundo homem chegou portando um revólver e uma espingarda e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
O homem investigado pelas ameaças não foi preso durante a operação porque não havia mandado de prisão contra ele e as armas encontradas em sua posse estavam legalizadas.
O segundo suspeito e as quatro armas apreendidas foram encaminhados à delegacia para as providências legais. A investigação deve apurar as circunstâncias das ameaças relatadas pela mulher.
Com informações do CenárioMT