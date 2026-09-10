Uma denúncia de ameaça levou a Polícia Civil a apreender quatro armas de fogo e prender um homem de 62 anos em flagrante por porte ilegal. A investigação começou depois que uma mulher de 37 anos relatou ter sido ameaçada pelo ex-namorado dentro de um hospital.

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O caso ocorreu em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher manteve um relacionamento de oito anos com o investigado e procurou a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher após as ameaças.