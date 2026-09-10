Uma ocorrência envolvendo uma possível tentativa de execução terminou com dois suspeitos presos após uma intervenção da Guarda Civil Municipal. Três homens teriam invadido uma residência armados e ameaçado um morador nesta quinta-feira (10).
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O caso aconteceu na região central de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada depois que a vítima relatou estar sendo ameaçada dentro da própria casa por três indivíduos.
Uma viatura que fazia patrulhamento nas proximidades chegou rapidamente ao endereço informado. Durante a intervenção dos agentes, houve registro de disparos de arma de fogo.
Dois suspeitos foram contidos e presos pelos agentes. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, que foi apreendida e encaminhada para as providências legais.
O terceiro homem apontado como participante da invasão não foi localizado durante a ação inicial.
A dinâmica da ocorrência ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades. A participação de cada um dos suspeitos e a motivação para o possível ataque também serão investigadas.
Os dois presos foram encaminhados às autoridades competentes. O caso segue sob investigação.