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CRIME

Guarda Civil prende dois suspeitos e evita possível execução

Por Da Redação | Lucas do Rio Verde (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Guarda Civil prende dois suspeitos e evita possível execução
Guarda Civil prende dois suspeitos e evita possível execução

Uma ocorrência envolvendo uma possível tentativa de execução terminou com dois suspeitos presos após uma intervenção da Guarda Civil Municipal. Três homens teriam invadido uma residência armados e ameaçado um morador nesta quinta-feira (10).

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O caso aconteceu na região central de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada depois que a vítima relatou estar sendo ameaçada dentro da própria casa por três indivíduos.

Uma viatura que fazia patrulhamento nas proximidades chegou rapidamente ao endereço informado. Durante a intervenção dos agentes, houve registro de disparos de arma de fogo.

Dois suspeitos foram contidos e presos pelos agentes. Com eles, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, que foi apreendida e encaminhada para as providências legais.

O terceiro homem apontado como participante da invasão não foi localizado durante a ação inicial.

A dinâmica da ocorrência ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades. A participação de cada um dos suspeitos e a motivação para o possível ataque também serão investigadas.

Os dois presos foram encaminhados às autoridades competentes. O caso segue sob investigação.

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