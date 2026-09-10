10 de setembro de 2026
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SURREAL

VÍDEO: homem sem uma perna furta oficina

Por Da Redação | Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: homem sem uma perna furta oficina
VÍDEO: homem sem uma perna furta oficina

Uma oficina de autopeças foi furtada pela décima vez. Câmeras de segurança registraram a ação durante a madrugada e flagraram um homem que chegou ao local de bicicleta, escalou o alambrado e entrou no estabelecimento.

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O caso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo, na Avenida Gini Teixeira Rocha. Nas imagens, o suspeito aparece sem uma das pernas e utilizando uma bicicleta para chegar à oficina.

Após entrar no imóvel, o homem colocou fios, uma bateria de carro e outros objetos dentro de uma mochila. Em seguida, pulou novamente a grade de proteção e deixou o local pedalando.

A sequência foi registrada pelas câmeras de segurança da oficina. O estabelecimento já havia sido alvo de furtos outras nove vezes.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar e localizar o responsável pela invasão e pelo furto.

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