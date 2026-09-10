Uma oficina de autopeças foi furtada pela décima vez. Câmeras de segurança registraram a ação durante a madrugada e flagraram um homem que chegou ao local de bicicleta, escalou o alambrado e entrou no estabelecimento.

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O caso aconteceu em Franca, no interior de São Paulo, na Avenida Gini Teixeira Rocha. Nas imagens, o suspeito aparece sem uma das pernas e utilizando uma bicicleta para chegar à oficina.