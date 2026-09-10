O São José iniciou a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista contra o Comercial. A partida será disputada no outro sábado (19), às 19h. O jogo de ida será neste domingo (13), às 16h, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

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O confronto será realizado no Martins Pereira. Os torcedores que comprarem os ingressos até as 23h59 de quarta-feira (16) terão acesso aos valores promocionais.