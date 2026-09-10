O São José iniciou a venda de ingressos para o jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista contra o Comercial. A partida será disputada no outro sábado (19), às 19h. O jogo de ida será neste domingo (13), às 16h, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto.
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O confronto será realizado no Martins Pereira. Os torcedores que comprarem os ingressos até as 23h59 de quarta-feira (16) terão acesso aos valores promocionais.
No setor Polipet, o ingresso custa R$ 25 durante o período promocional. Já no setor Consórcio Pontz, o valor é de R$ 15.
Depois do prazo promocional, os preços passam para R$ 50 no setor Polipet e R$ 30 no setor Consórcio Pontz. Crianças de até 11 anos não pagam ingresso.
A venda física ocorre nas Lojas Oscar e na Loja da Águia, em frente ao Mercadão Municipal. Também é possível comprar pela internet.
Venda online: saojose.soudaliga.com.br
São José x Comercial
Data: sábado (19)
Horário: 19h
Abertura dos portões: 17h
Local: Monumental Martins Pereira
Setor Polipet: R$ 25 (promocional) e R$ 50 após quarta-feira
Setor Consórcio Pontz: R$ 15 (promocional) e R$ 30 após quarta-feira
Crianças: até 11 anos não pagam