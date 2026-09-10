Uma árvore caiu sobre um carro no início da noite desta quinta-feira (10), na Avenida Siqueira Campos, em Jacareí.
A ocorrência foi registrada em frente à academia Skyfit, em um trecho de grande circulação de veículos.
Ainda não há informações sobre feridos nem sobre a extensão dos danos provocados pela queda.
Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção, já que a ocorrência pode causar lentidão e interferências no trânsito.
A queda aconteceu em meio ao período de instabilidade e chuva registrado na região nesta quinta-feira.