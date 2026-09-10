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ÁRVORE

Árvore cai sobre carro na Avenida Siqueira Campos, em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Árvore caiu sobre carro
Árvore caiu sobre carro

Uma árvore caiu sobre um carro no início da noite desta quinta-feira (10), na Avenida Siqueira Campos, em Jacareí.

A ocorrência foi registrada em frente à academia Skyfit, em um trecho de grande circulação de veículos.

Ainda não há informações sobre feridos nem sobre a extensão dos danos provocados pela queda.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção, já que a ocorrência pode causar lentidão e interferências no trânsito.

A queda aconteceu em meio ao período de instabilidade e chuva registrado na região nesta quinta-feira.

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