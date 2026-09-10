A morte de Marineide Isabel da Silva, de 53 anos, nesta quinta-feira (10), provocou uma onda de homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais em Jacareí.
Marineide fazia parte da equipe da Loja Adachi, que publicou uma homenagem destacando a alegria, o carinho e a presença marcante da funcionária ao longo dos anos.
“Com profundo pesar, nos despedimos de nossa querida Marineide Isabel da Silva. Sua alegria e presença marcaram para sempre a história da nossa equipe. Obrigada por tudo”, publicou a loja.
Na arte divulgada em memória da funcionária, a empresa também afirmou que Marineide deixou sua marca na equipe e será lembrada pelos momentos compartilhados, pelo sorriso e pela forma como se relacionava com colegas e clientes.
A publicação rapidamente recebeu comentários de pessoas que haviam sido atendidas por ela e que fizeram questão de registrar lembranças.
Uma cliente escreveu que Marineide era uma “pessoa maravilhosa” e lembrou a forma carinhosa como era recebida. Outra afirmou que, mesmo enfrentando dificuldades pessoais, ela continuava atendendo os clientes com um sorriso no rosto.
“Minha vendedora preferida. Lutou até o último suspiro”, escreveu uma seguidora.
Outra cliente relembrou que Marineide não se esquecia de que ela havia comprado o enxoval das filhas na loja e destacou o carinho com que sempre era tratada.
A causa da morte não foi informada na publicação.
Despedida será nesta sexta-feira
A cerimônia de despedida de Marineide será realizada nesta sexta-feira (11), das 9h às 13h, no Campo das Oliveiras, Sala Paris, localizado na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.
O sepultamento será realizado posteriormente no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.