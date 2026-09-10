A morte de Marineide Isabel da Silva, de 53 anos, nesta quinta-feira (10), provocou uma onda de homenagens e mensagens de carinho nas redes sociais em Jacareí.

Marineide fazia parte da equipe da Loja Adachi, que publicou uma homenagem destacando a alegria, o carinho e a presença marcante da funcionária ao longo dos anos.

“Com profundo pesar, nos despedimos de nossa querida Marineide Isabel da Silva. Sua alegria e presença marcaram para sempre a história da nossa equipe. Obrigada por tudo”, publicou a loja.