Idade: 78
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cem. Jardim da Saudade/Andrelândia-MG — 11/09/2026 às 16h30
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 16h30
JORGE CARLOS DE JESUS
Idade: 61
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cem. da Saudade/São Miguel Paulista/SP — 11/09/2026 às 16h
JOSEFA DE SOUZA
Idade: 97
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 3 — 10/09/2026, das 22h às 16h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 16h
KAZUO KODAIRA
Idade: 79
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 11/09/2026 às 13h
VALDIR AMANCIO DA SILVA
Idade: 70
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 — 11/09/2026, das 7h às 13h
Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 11/09/2026 às 13h
LUIZA APARECIDA SCHEMY DE FARIA
Idade: 82
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 11/09/2026 às 11h
REGINA MARIA DE OLIVEIRA CLEMENTE
Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 2 — 11/09/2026, das 7h às 10h30
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 11/09/2026 às 10h30
ANTONIO MARIA ROMÃO
Idade: 66
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 4 — 10/09/2026, das 20h30 às 10h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 11/09/2026 às 10h
JOÃO MARTINS DO AMARAL
Idade: 72
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 6 — 10/09/2026, das 18h às 9h
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 9h
WILMA PFALTZGRAFF SOARES DUTRA
Idade: 93
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Urbam Sala 5 — 10/09/2026, das 19h às 22h
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP — 10/09/2026 às 22h
AILTON DA SILVA OVERA
Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 10/09/2026 às 16h30
DULCE LIMA DE SÁ
Idade: 91
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 10/09/2026 às 16h30
ALEXANDER DE CASTRO
Idade: 46
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 16h
THEREZINHA JULIETA MONTUORI
Idade: 95
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 15h30
MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTOS
Idade: 32
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 10/09/2026 às 15h
PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO ALVES
Idade: 46
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 10/09/2026 às 13h
MARIA JOSE DE ARRUDA YOSHIKAWA
Idade: 78
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cem. Pq. Sto. Antonio/Jacareí-SP — 10/09/2026 às 13h
NEIDE DE LOURDES SILVA CARVALHO
Idade: 67
Data de falecimento: 10/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 11h
JOÃO LUIZ VIEIRA
Idade: 76
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Urbam Sala 2 — 10/09/2026, das 7h às 10h30
Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 10/09/2026 às 10h30
VALDIR BARBOSA
Idade: 57
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 10h30
MARIA JOSE ROCHA DA SILVA
Idade: 89
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cem. Mun. de Caçapava-SP — 10/09/2026 às 10h
NEIDE DA SILVA TOLEDO
Idade: 68
Data de falecimento: 09/09/2026
Velório: Urbam Sala 6 — 09/09/2026, das 19h às 10h
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 10h
JEFFERSON LUIS ROCHA
Idade: 41
Data de falecimento: 08/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 9h30