10 de setembro de 2026
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Antônio morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Pixabay
Antônio morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Antônio morre aos 78 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Idade: 78
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cem. Jardim da Saudade/Andrelândia-MG — 11/09/2026 às 16h30

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LUCAS THOMAZ SANTOS CAMPOS

Idade: 35
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 16h30

JORGE CARLOS DE JESUS

Idade: 61
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cem. da Saudade/São Miguel Paulista/SP — 11/09/2026 às 16h

JOSEFA DE SOUZA

Idade: 97
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 3 — 10/09/2026, das 22h às 16h

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 16h

KAZUO KODAIRA

Idade: 79
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 11/09/2026 às 13h

VALDIR AMANCIO DA SILVA

Idade: 70
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 5 — 11/09/2026, das 7h às 13h

Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC — 11/09/2026 às 13h

LUIZA APARECIDA SCHEMY DE FARIA

Idade: 82
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 11/09/2026 às 11h

REGINA MARIA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 2 — 11/09/2026, das 7h às 10h30

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 11/09/2026 às 10h30

ANTONIO MARIA ROMÃO

Idade: 66
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 4 — 10/09/2026, das 20h30 às 10h

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 11/09/2026 às 10h

JOÃO MARTINS DO AMARAL

Idade: 72
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 6 — 10/09/2026, das 18h às 9h

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 11/09/2026 às 9h

WILMA PFALTZGRAFF SOARES DUTRA

Idade: 93
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Urbam Sala 5 — 10/09/2026, das 19h às 22h

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras/Jacareí-SP — 10/09/2026 às 22h

AILTON DA SILVA OVERA

Idade: 75
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 10/09/2026 às 16h30

DULCE LIMA DE SÁ

Idade: 91
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 10/09/2026 às 16h30

ALEXANDER DE CASTRO

Idade: 46
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 16h

THEREZINHA JULIETA MONTUORI

Idade: 95
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 15h30

MARCOS VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Idade: 32
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC — 10/09/2026 às 15h

PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO ALVES

Idade: 46
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC — 10/09/2026 às 13h

MARIA JOSE DE ARRUDA YOSHIKAWA

Idade: 78
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Outras cidades

Sepultamento: Cem. Pq. Sto. Antonio/Jacareí-SP — 10/09/2026 às 13h

NEIDE DE LOURDES SILVA CARVALHO

Idade: 67
Data de falecimento: 10/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 11h

JOÃO LUIZ VIEIRA

Idade: 76
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Urbam Sala 2 — 10/09/2026, das 7h às 10h30

Sepultamento: Cem. Mun. Pe. Rodolfo Komorek/SJC — 10/09/2026 às 10h30

VALDIR BARBOSA

Idade: 57
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 10h30

MARIA JOSE ROCHA DA SILVA

Idade: 89
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Direto

Sepultamento: Cem. Mun. de Caçapava-SP — 10/09/2026 às 10h

NEIDE DA SILVA TOLEDO

Idade: 68
Data de falecimento: 09/09/2026

Velório: Urbam Sala 6 — 09/09/2026, das 19h às 10h

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 10h

JEFFERSON LUIS ROCHA

Idade: 41
Data de falecimento: 08/09/2026

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC — 10/09/2026 às 9h30

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