Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Feital, em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Setor de Investigações Gerais cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência quando abordaram Johnata Fernando de Paula Ferreira.

De acordo com a polícia, ele estava com uma pistola Taurus G3 calibre 9 mm na cintura. A arma tinha dois carregadores e um deles estava municiado com 16 cartuchos.