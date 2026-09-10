Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Feital, em Pindamonhangaba.
Segundo o boletim de ocorrência, agentes do Setor de Investigações Gerais cumpriam um mandado de busca e apreensão em uma residência quando abordaram Johnata Fernando de Paula Ferreira.
De acordo com a polícia, ele estava com uma pistola Taurus G3 calibre 9 mm na cintura. A arma tinha dois carregadores e um deles estava municiado com 16 cartuchos.
Durante as buscas no imóvel, os investigadores também localizaram uma grande quantidade de entorpecentes. Segundo o registro policial, foram apreendidas diversas porções de maconha e de uma substância conhecida como “ice”, que estariam acondicionadas para comercialização.
Além da arma e das drogas, foram apreendidos cinco aparelhos celulares e R$ 365 em dinheiro.
Diante do material encontrado, os policiais deram voz de prisão ao investigado. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.
O homem foi autuado, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, colaboração com organização ou associação destinada ao tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Após os procedimentos na delegacia, ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.