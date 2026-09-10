Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desta quarta-feira (9), na rodovia Dutra, em Lorena. O acidente aconteceu por volta das 23h45, na altura do km 31,7, no sentido Piquete.

A vítima foi identificada como Roberto Carlos de Siqueira. Inicialmente, o homem havia sido registrado como desconhecido, mas posteriormente uma sobrinha compareceu à delegacia e fez o reconhecimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus havia acabado de acessar a BR-459 por uma alça quando ocorreu o atropelamento. O motorista relatou à polícia que chovia e que o trecho tinha pouca iluminação.