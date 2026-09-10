Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desta quarta-feira (9), na rodovia Dutra, em Lorena. O acidente aconteceu por volta das 23h45, na altura do km 31,7, no sentido Piquete.
A vítima foi identificada como Roberto Carlos de Siqueira. Inicialmente, o homem havia sido registrado como desconhecido, mas posteriormente uma sobrinha compareceu à delegacia e fez o reconhecimento.
Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus havia acabado de acessar a BR-459 por uma alça quando ocorreu o atropelamento. O motorista relatou à polícia que chovia e que o trecho tinha pouca iluminação.
Ainda conforme a versão apresentada pelo condutor, ele percebeu apenas um vulto atravessando a rodovia e não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o impacto.
Após o atropelamento, o motorista parou o veículo, acionou o socorro e permaneceu no local.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Samu atenderam a ocorrência. O óbito de Roberto foi constatado ainda no local, às 23h56.
A Polícia Científica realizou perícia na rodovia e no ônibus. Entre os vestígios encontrados estavam os chinelos da vítima, localizados a cerca de 40 metros do ponto indicado como local do impacto.
O motorista apresentou documentação regular, assim como o veículo. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, sem indicação de consumo de álcool.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Lorena como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.
De acordo com o registro policial, ainda não havia elementos suficientes para estabelecer a dinâmica exata do acidente ou eventual responsabilidade criminal do motorista.
A investigação deverá prosseguir com a análise dos laudos da perícia e do exame necroscópico da vítima.