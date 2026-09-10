10 de setembro de 2026
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MORTE

Adeus, Roberto Carlos: morto na Dutra é identificado pela polícia

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Roberto Carlos morreu atropelado
Roberto Carlos morreu atropelado

Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desta quarta-feira (9), na rodovia Dutra, em Lorena. O acidente aconteceu por volta das 23h45, na altura do km 31,7, no sentido Piquete.

A vítima foi identificada como Roberto Carlos de Siqueira. Inicialmente, o homem havia sido registrado como desconhecido, mas posteriormente uma sobrinha compareceu à delegacia e fez o reconhecimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus havia acabado de acessar a BR-459 por uma alça quando ocorreu o atropelamento. O motorista relatou à polícia que chovia e que o trecho tinha pouca iluminação.

Ainda conforme a versão apresentada pelo condutor, ele percebeu apenas um vulto atravessando a rodovia e não conseguiu frear ou desviar a tempo de evitar o impacto.

Após o atropelamento, o motorista parou o veículo, acionou o socorro e permaneceu no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Samu atenderam a ocorrência. O óbito de Roberto foi constatado ainda no local, às 23h56.

A Polícia Científica realizou perícia na rodovia e no ônibus. Entre os vestígios encontrados estavam os chinelos da vítima, localizados a cerca de 40 metros do ponto indicado como local do impacto.

O motorista apresentou documentação regular, assim como o veículo. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L, sem indicação de consumo de álcool.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Lorena como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

De acordo com o registro policial, ainda não havia elementos suficientes para estabelecer a dinâmica exata do acidente ou eventual responsabilidade criminal do motorista.

A investigação deverá prosseguir com a análise dos laudos da perícia e do exame necroscópico da vítima.

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