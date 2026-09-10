A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre Taubaté e Campos do Jordão, passa por obras de recuperação e modernização e será vistoriada nesta sexta-feira (11), em Tremembé.

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A visita técnica será acompanhada pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e pelo presidente do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), Sergio Codello.