A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre Taubaté e Campos do Jordão, passa por obras de recuperação e modernização e será vistoriada nesta sexta-feira (11), em Tremembé.
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A visita técnica será acompanhada pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e pelo presidente do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), Sergio Codello.
A vistoria está prevista para começar às 12h30, a partir do km 10 da rodovia. As intervenções são executadas pelo DER-SP, órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), e contam com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
Ao todo, o projeto prevê R$ 192,8 milhões em investimentos e contempla 44,8 quilômetros da SP-123, divididos em dois lotes de obras.
Entre os serviços previstos estão a recuperação do pavimento da rodovia, a pavimentação dos acostamentos e a implantação de faixas adicionais. O pacote também inclui melhorias voltadas à segurança viária e às condições de circulação dos motoristas.
Ligação
A Floriano Rodrigues Pinheiro tem papel estratégico para o deslocamento entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. A rodovia começa na região de Taubaté e segue até Campos do Jordão, passando também por áreas de Pindamonhangaba, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal.
Além de atender moradores das cidades cortadas pela estrada, a SP-123 é uma das principais rotas de acesso a Campos do Jordão, especialmente em períodos de maior movimento turístico.
As obras de modernização buscam melhorar as condições da pista e ampliar a segurança para motoristas que utilizam a rodovia diariamente ou durante viagens para a Serra da Mantiqueira.