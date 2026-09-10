10 de setembro de 2026
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RODOVIA

Secretária vistoria obras na SP-123 em Tremembé, nesta sexta

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Trecho da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
Trecho da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal ligação entre Taubaté e Campos do Jordão, passa por obras de recuperação e modernização e será vistoriada nesta sexta-feira (11), em Tremembé.

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A visita técnica será acompanhada pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e pelo presidente do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), Sergio Codello.

A vistoria está prevista para começar às 12h30, a partir do km 10 da rodovia. As intervenções são executadas pelo DER-SP, órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), e contam com financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Ao todo, o projeto prevê R$ 192,8 milhões em investimentos e contempla 44,8 quilômetros da SP-123, divididos em dois lotes de obras.

Entre os serviços previstos estão a recuperação do pavimento da rodovia, a pavimentação dos acostamentos e a implantação de faixas adicionais. O pacote também inclui melhorias voltadas à segurança viária e às condições de circulação dos motoristas.

Ligação

A Floriano Rodrigues Pinheiro tem papel estratégico para o deslocamento entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. A rodovia começa na região de Taubaté e segue até Campos do Jordão, passando também por áreas de Pindamonhangaba, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal.

Além de atender moradores das cidades cortadas pela estrada, a SP-123 é uma das principais rotas de acesso a Campos do Jordão, especialmente em períodos de maior movimento turístico.

As obras de modernização buscam melhorar as condições da pista e ampliar a segurança para motoristas que utilizam a rodovia diariamente ou durante viagens para a Serra da Mantiqueira.

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