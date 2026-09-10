Em um trabalho operacional conjunto entre as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dos estados de São Paulo e Goiás, agentes interceptaram, por volta das 9h desta quinta-feira (10), uma carga estimada em 3,1 quilos de maconha na região de São José do Rio Preto (SP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, trata-se da maior apreensão deste ano da PRF em São Paulo.