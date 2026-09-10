Em um trabalho operacional conjunto entre as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dos estados de São Paulo e Goiás, agentes interceptaram, por volta das 9h desta quinta-feira (10), uma carga estimada em 3,1 quilos de maconha na região de São José do Rio Preto (SP).
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De acordo com a corporação, trata-se da maior apreensão deste ano da PRF em São Paulo.
A ação foi desencadeada a partir da troca estratégica de dados operacionais entre os dois estados. A comunicação rápida permitiu que equipes táticas da PRF em Rio Preto fossem mobilizadas para monitorar a rodovia e realizar a abordagem do veículo.
Abordagem e localização
Ao interceptarem o veículo suspeito — uma combinação do tipo bitrem caçamba —, os policiais rodoviários federais iniciaram a fiscalização de rotina.
O condutor, um homem de 45 anos, demonstrou elevado nervosismo e apresentou relatos desconexos sobre o itinerário, inclusive sem saber indicar o destino exato do transporte.
Apesar de as caçambas estarem aparentemente vazias, a inspeção detalhada revelou dezenas de fardos de maconha escondidos sob a lona de um dos compartimentos de carga.
Durante a fiscalização, o motorista admitiu ter pego o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que tinha como destino final o município de Limeira (SP). Ele declarou que receberia R$ 100 mil pelo frete do entorpecente.
Encaminhamento da ocorrência
O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto.
A ocorrência conta com o apoio de três viaturas da PRF no local para procedimentos operacionais e escolta.