10 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO

PRF intercepta mais de 3 toneladas de maconha em rodovia de SP

Por Da redação | São José do Rio Preto
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Inspeção revelou dezenas de fardos de maconha escondidos no caminhão
Inspeção revelou dezenas de fardos de maconha escondidos no caminhão

Em um trabalho operacional conjunto entre as equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dos estados de São Paulo e Goiás, agentes interceptaram, por volta das 9h desta quinta-feira (10), uma carga estimada em 3,1 quilos de maconha na região de São José do Rio Preto (SP).

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De acordo com a corporação, trata-se da maior apreensão deste ano da PRF em São Paulo.

A ação foi desencadeada a partir da troca estratégica de dados operacionais entre os dois estados. A comunicação rápida permitiu que equipes táticas da PRF em Rio Preto fossem mobilizadas para monitorar a rodovia e realizar a abordagem do veículo.

Abordagem e localização

Ao interceptarem o veículo suspeito — uma combinação do tipo bitrem caçamba —, os policiais rodoviários federais iniciaram a fiscalização de rotina.

O condutor, um homem de 45 anos, demonstrou elevado nervosismo e apresentou relatos desconexos sobre o itinerário, inclusive sem saber indicar o destino exato do transporte.

Apesar de as caçambas estarem aparentemente vazias, a inspeção detalhada revelou dezenas de fardos de maconha escondidos sob a lona de um dos compartimentos de carga.

Durante a fiscalização, o motorista admitiu ter pego o entorpecente na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que tinha como destino final o município de Limeira (SP). Ele declarou que receberia R$ 100 mil pelo frete do entorpecente.

Encaminhamento da ocorrência

O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto.

A ocorrência conta com o apoio de três viaturas da PRF no local para procedimentos operacionais e escolta.

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