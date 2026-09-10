10 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERRA ANTIGA

Chuvas provocam fechamento da serra da Tamoios nesta quinta

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios
Trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios

A serra antiga da Rodovia dos Tamoios será fechada ao tráfego a partir das 19h desta quinta-feira (10) devido ao alto volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas. A medida tem como objetivo aumentar a segurança dos motoristas diante do risco de queda de barreiras no trecho de serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após o fechamento, o trânsito será controlado em Operação Comboio, no sistema Pare & Siga, com a liberação alternada dos veículos nos sentidos litoral e São José dos Campos.

As equipes responsáveis pela sinalização estarão posicionadas em dois pontos estratégicos. No sentido litoral, a operação será organizada na altura do km 59, no trecho de planalto.

Já no sentido São José dos Campos, a sinalização ficará no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região durante o período de chuva e respeitem as orientações das equipes que estarão no local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários