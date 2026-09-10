A serra antiga da Rodovia dos Tamoios será fechada ao tráfego a partir das 19h desta quinta-feira (10) devido ao alto volume de chuvas registrado nas últimas 72 horas. A medida tem como objetivo aumentar a segurança dos motoristas diante do risco de queda de barreiras no trecho de serra.
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Após o fechamento, o trânsito será controlado em Operação Comboio, no sistema Pare & Siga, com a liberação alternada dos veículos nos sentidos litoral e São José dos Campos.
As equipes responsáveis pela sinalização estarão posicionadas em dois pontos estratégicos. No sentido litoral, a operação será organizada na altura do km 59, no trecho de planalto.
Já no sentido São José dos Campos, a sinalização ficará no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para a Serra Nova.
A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região durante o período de chuva e respeitem as orientações das equipes que estarão no local.