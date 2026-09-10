Os dois principais candidatos ao governo de São Paulo cumprem agendas de campanha no Vale do Paraíba nesta sexta-feira (11). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá três compromissos em São José dos Campos, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad (PT) passará por Aparecida e Pindamonhangaba.

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Tarcísio inicia a agenda às 10h, com uma visita à Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana, em São José dos Campos.