Os dois principais candidatos ao governo de São Paulo cumprem agendas de campanha no Vale do Paraíba nesta sexta-feira (11). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá três compromissos em São José dos Campos, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad (PT) passará por Aparecida e Pindamonhangaba.
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Tarcísio inicia a agenda às 10h, com uma visita à Escola Estadual Roberto Burle Marx, na Vila Adriana, em São José dos Campos.
Na sequência, às 11h15, Tarcísio participa de uma caminhada com apoiadores na Praça João Mendes, a tradicional Praça do Sapo, no centro de São José dos Campos.
O último compromisso do governador na cidade deve ser um almoço com prefeitos e candidatos em estabelecimento na região central de São José. Porém, o almoço não consta na agenda oficial de Tarcísio.
Haddad no Vale
A agenda de Fernando Haddad começa às 10h, em Aparecida, com uma conversa com o arcebispo de Aparecida, dom Mário Antônio da Silva. Na sequência, ele participa de uma entrevista na Rádio Pop.
Às 15h, Haddad segue para Pindamonhangaba, onde fará um ato político com militantes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. O encontro deve durar cerca de 1h30.
A expectativa é que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é natural de Pindamonhangaba, acompanhe Haddad durante a passagem pela cidade.
A presença dos dois candidatos coloca o Vale do Paraíba no centro da disputa eleitoral pelo governo paulista nesta sexta-feira, com agendas voltadas a apoiadores, lideranças políticas e eleitores da região.