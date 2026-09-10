A família de Antônio Martins, de 68 anos, segue em busca de informações que possam ajudar a descobrir seu paradeiro. Ele foi visto pela última vez na tarde de 23 de junho e, até o momento, não foi encontrado.

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Antônio foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e, segundo familiares, costumava caminhar pela região onde mora, mas nunca havia se distanciado para outras localidades.