A família de Antônio Martins, de 68 anos, segue em busca de informações que possam ajudar a descobrir seu paradeiro. Ele foi visto pela última vez na tarde de 23 de junho e, até o momento, não foi encontrado.
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Antônio foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e, segundo familiares, costumava caminhar pela região onde mora, mas nunca havia se distanciado para outras localidades.
No dia do desaparecimento, por volta das 13h30, imagens de uma câmera de segurança registraram o idoso entrando no bairro dos Pinheiros, carregando um feixe de bambu nas costas. A região faz divisa com Queluz, cidade natal de Antônio.
A possibilidade de que ele tivesse seguido em direção ao município vizinho levou equipes a realizarem buscas na região. Com o auxílio de cães farejadores, o feixe de bambu que o idoso carregava foi localizado em uma área de mata fechada e de difícil acesso, no bairro Rio Claro. Os animais, no entanto, não indicaram a presença de Antônio no local.
No dia em que desapareceu, Antônio vestia calça jeans, camiseta azul, chinelos brancos e boné.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o idoso pode entrar em contato com a família pelo telefone/WhatsApp (12) 99176-0260. Também é possível comunicar a Polícia Militar pelo 190 ou o Disque-Denúncia pelo 181.