A família de Antônio Martins, de 68 anos, busca informações que possam indiciar seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a tarde do dia 23 de junho, quando foi visto pela última vez em Lavrinhas.
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Segundo relatos de familiares, o idoso, diagnosticado com a doença de Alzheimer, costumava caminhar pela região onde mora, mas nunca havia se distanciado para outras localidades. No entanto, por volta das 13h30 daquele dia, imagens de uma câmera de segurança registraram a entrada dele no bairro dos Pinheiros. Nas imagens é possível vê-lo carregando um feixe de bambu nas costas.
Buscas
O bairro dos Pinheiros faz divisa com Queluz, cidade natal do idoso.
Inicialmente, a suspeita era de que ele tivesse caminhado até o município vizinho. Equipes de busca, com o auxílio de cães farejadores, localizaram o feixe de bambu que ele carregava em uma área de mata fechada e de difícil acesso no bairro Rio Claro, mas os cães não indicaram a presença do idoso no local.
A família de Antônio acredita que ele tenha aceitado uma carona na estrada e, desorientado por conta do Alzheimer, possa estar perdido em algum outro município da região do Vale do Paraíba.
Como ajudar
No dia do desaparecimento, o idoso vestia calça jeans, camiseta azul, chinelos brancos e um boné.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Antônio Martins pode ser repassada para a família pelo telefone/WhatsApp (12) 99176-0260, ou para a Polícia Militar pelo 190 e pelo Disque Denúncia pelo 181.