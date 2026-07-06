A família de Antônio Martins, de 68 anos, busca informações que possam indiciar seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a tarde do dia 23 de junho, quando foi visto pela última vez em Lavrinhas.

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Segundo relatos de familiares, o idoso, diagnosticado com a doença de Alzheimer, costumava caminhar pela região onde mora, mas nunca havia se distanciado para outras localidades. No entanto, por volta das 13h30 daquele dia, imagens de uma câmera de segurança registraram a entrada dele no bairro dos Pinheiros. Nas imagens é possível vê-lo carregando um feixe de bambu nas costas.

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