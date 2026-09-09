O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região considerou legal a greve dos trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), de São José dos Campos, durante julgamento realizado nesta quarta-feira (9), em Campinas. Os funcionários estão em greve desde abril deste ano.

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A decisão também autorizou a negociação sobre os dias parados e manteve a liminar que assegura o pagamento dos salários e do vale-alimentação durante o movimento.