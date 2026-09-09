09 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

URGENTE: Carro pega fogo na Avenida Andrômeda, zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro em chamas em São José dos Campos
Carro em chamas em São José dos Campos

Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (9) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos. O veículo estava em frente à Casa do Idoso Sul quando foi tomado pelas chamas.

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Imagens registradas no local mostram o incêndio e o carro com fogo concentrado na parte dianteira. A fumaça também chamou a atenção de quem passava pela avenida.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que provocaram o incêndio.

As causas do fogo e eventuais danos ao veículo ainda não foram informados.

*Matéria em atualização

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