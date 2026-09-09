Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (9) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos. O veículo estava em frente à Casa do Idoso Sul quando foi tomado pelas chamas.
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Imagens registradas no local mostram o incêndio e o carro com fogo concentrado na parte dianteira. A fumaça também chamou a atenção de quem passava pela avenida.
Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre as circunstâncias que provocaram o incêndio.
As causas do fogo e eventuais danos ao veículo ainda não foram informados.
*Matéria em atualização