Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira (9) na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na região sul de São José dos Campos. O veículo estava em frente à Casa do Idoso Sul quando foi tomado pelas chamas.

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Imagens registradas no local mostram o incêndio e o carro com fogo concentrado na parte dianteira. A fumaça também chamou a atenção de quem passava pela avenida.