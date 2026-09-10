Um vídeo publicado cerca de dois meses antes da morte de Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, mostra a técnica em radiologia atirando com um revólver em um estande de tiro. A gravação passou a integrar a discussão sobre as circunstâncias da morte da mulher, encontrada com um disparo na cabeça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Embu das Artes, na Grande São Paulo, no domingo (6). Larissa foi encontrada morta no banheiro da residência onde vivia com o companheiro, o soldado da Polícia Militar Vinícius Costa Silva, de 26 anos. Segundo o laudo preliminar, o disparo atingiu o lado esquerdo da cabeça, acima da orelha, com trajetória de trás para a frente.