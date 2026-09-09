A chuva que atingiu Caraguatatuba, no Litoral Norte, provocou alagamentos em diferentes bairros na manhã desta quarta-feira (9).

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No Jardim Jaqueira, a chuva começou por volta das 8h e voltou a deixar rua alagada. No Indaiá, moradores registraram água acumulada. O nível baixou após a chuva, mas a preocupação permanece diante da chance de novas pancadas.