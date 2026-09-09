A chuva que atingiu Caraguatatuba, no Litoral Norte, provocou alagamentos em diferentes bairros na manhã desta quarta-feira (9).
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No Jardim Jaqueira, a chuva começou por volta das 8h e voltou a deixar rua alagada. No Indaiá, moradores registraram água acumulada. O nível baixou após a chuva, mas a preocupação permanece diante da chance de novas pancadas.
A situação também foi relatada no Massaguaçu, com ruas do bairro sob risco de alagamento com chuvas fortes.
Em São Sebastião, a Defesa Civil colocou o município em estado de atenção devido aos volumes de chuva registrados nos últimos dias e à previsão de continuidade das instabilidades no Litoral Norte.
Alerta para chuva forte
A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta para chuva entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). A previsão aponta para pancadas de moderadas a fortes, principalmente na faixa leste paulista.
Para o Litoral Norte, são esperados acumulados de até 70 milímetros. O cenário também inclui possibilidade de raios, rajadas de vento entre 40 km/h e 65 km/h e ocorrência isolada de granizo.
A orientação é para que moradores fiquem atentos a novos pontos de alagamento e evitem áreas de risco durante as pancadas mais intensas.