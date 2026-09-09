O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo estão sob alerta para a ocorrência de chuvas fortes entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do Estado, as tempestades podem ser acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento de até 65 km/h.
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A previsão indica temporais e pancadas de chuva com acumulados de até 70 milímetros. A instabilidade é provocada pela atuação de áreas alongadas de baixa pressão atmosférica, conhecidas como cavados.
Inmet e Cemaden também emitiram aviso para a região
Além do alerta estadual, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de perigo potencial para tempestades. A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Em São José dos Campos, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) considera moderada a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa, devido à previsão de chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas isoladas de intensidade moderada a forte. A persistência das chuvas nos próximos dias pode elevar o risco de deslizamentos pontuais em encostas suscetíveis, exigindo atenção redobrada em áreas de maior vulnerabilidade.
Cuidados durante os temporais
A Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção durante os períodos de chuva intensa. A recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos e não tentar atravessar ruas ou avenidas com água acumulada.
Durante rajadas de vento, a população deve permanecer distante de árvores, postes, estruturas metálicas, torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança em relação aos demais veículos. Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais que possam indicar movimentação do solo e procurar um local seguro diante de qualquer situação de risco.
Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193, enquanto a Defesa Civil atende pelo 199.