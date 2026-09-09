O Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo estão sob alerta para a ocorrência de chuvas fortes entre esta quarta-feira (9) e quinta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do Estado, as tempestades podem ser acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento de até 65 km/h.

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A previsão indica temporais e pancadas de chuva com acumulados de até 70 milímetros. A instabilidade é provocada pela atuação de áreas alongadas de baixa pressão atmosférica, conhecidas como cavados.

Inmet e Cemaden também emitiram aviso para a região