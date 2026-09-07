Um motoboy identificado pelo primeiro nome Kevin morreu após sofrer um grave acidente na noite desta segunda-feira (7), na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson, em São José dos Campos.

O acidente aconteceu enquanto o motociclista trabalhava. Por volta das 22h50, parte da avenida permanecia interditada para o atendimento da ocorrência, com restrições no trânsito da região.

De acordo com relatos preliminares de testemunhas, Kevin seguia pela avenida quando teria perdido o controle da motocicleta nas proximidades de um equipamento de fiscalização de velocidade. Após a queda, ele teria sido projetado para o outro lado da via.