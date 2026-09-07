Um motoboy identificado pelo primeiro nome Kevin morreu após sofrer um grave acidente na noite desta segunda-feira (7), na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson, em São José dos Campos.
O acidente aconteceu enquanto o motociclista trabalhava. Por volta das 22h50, parte da avenida permanecia interditada para o atendimento da ocorrência, com restrições no trânsito da região.
De acordo com relatos preliminares de testemunhas, Kevin seguia pela avenida quando teria perdido o controle da motocicleta nas proximidades de um equipamento de fiscalização de velocidade. Após a queda, ele teria sido projetado para o outro lado da via.
Ainda segundo testemunhas, um carro que passava pelo local acabou atingindo o motociclista. O veículo teria passado sobre a região abdominal da vítima.
As primeiras informações apontam que não teria ocorrido colisão com outro veículo antes da queda e que o motociclista teria perdido o controle sozinho. A dinâmica exata do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
Kevin não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Até o momento, não foram divulgadas outras informações oficiais sobre a identidade da vítima ou sobre as circunstâncias completas da ocorrência.