A morte de Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, o Carlinhos, deixou saudade entre familiares, amigos e pessoas ligadas ao ciclismo em São José dos Campos.

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Em uma mensagem de despedida, pessoas próximas resumiram o sentimento provocado pela partida: “Sua partida deixa saudade, mas o amor, os ensinamentos e os momentos vividos sempre permanecerão em nossos corações.”