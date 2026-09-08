A morte de Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, o Carlinhos, deixou saudade entre familiares, amigos e pessoas ligadas ao ciclismo em São José dos Campos.
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Em uma mensagem de despedida, pessoas próximas resumiram o sentimento provocado pela partida: “Sua partida deixa saudade, mas o amor, os ensinamentos e os momentos vividos sempre permanecerão em nossos corações.”
Carlinhos morreu na manhã de sábado (5), após passar mal enquanto estava na região do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos. Ciclista, ele foi encontrado em situação de emergência na Estrada Municipal Adolfo Batista da Cruz, próximo à Avenida do Cajuru.
Um vídeo mostra parte do atendimento prestado a Carlinhos. Nas imagens, pessoas que estavam na região aparecem mobilizadas na tentativa de ajudá-lo e realizar manobras de reanimação enquanto aguardavam a chegada das equipes de socorro.
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados e deram continuidade ao atendimento, mas Carlinhos não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.
'Sempre permanecerão em nossos corações'
A mensagem de despedida publicada após a morte traduz a dimensão da perda para aqueles que conviviam com Carlinhos.
“Sua partida deixa saudade, mas o amor, os ensinamentos e os momentos vividos sempre permanecerão em nossos corações.” A homenagem também termina com uma mensagem de paz: “Descanse em paz!”
A lembrança de Carlinhos está ligada não apenas à sua presença entre familiares e amigos, mas também aos momentos compartilhados sobre duas rodas. A bicicleta, presente na homenagem, simboliza uma atividade que fazia parte de sua vida.
Morte após mal súbito
O caso foi registrado como morte suspeita. A principal hipótese é de que Carlinhos tenha sofrido um mal súbito, mas a causa oficial da morte ainda depende de confirmação.
O velório foi realizado entre a noite de sábado e a manhã deste domingo (6), na Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo.