Um vídeo mostra o atendimento de emergência prestado a Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, conhecido como Carlinhos, que morreu após passar mal na manhã de sábado (5), na região do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos.
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As imagens, postadas pela página Olho Vivo do Vale, registram o momento em que pessoas que passavam pelo local tentam ajudar e realizar manobras de reanimação antes da chegada das equipes de socorro.
Carlinhos era praticante de ciclismo e foi encontrado em situação de emergência na Estrada Municipal Adolfo Batista da Cruz, nas proximidades da Avenida do Cajuru.
Vídeo mostra atendimento
Nas imagens, é possível ver pessoas mobilizadas para prestar os primeiros socorros ao ciclista. A vítima recebeu atendimento até a chegada das equipes especializadas.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e deram continuidade aos procedimentos de emergência. Apesar dos esforços, Antônio Carlos não resistiu e teve a morte constatada ainda no local.
O vídeo ajuda a dimensionar a mobilização de pessoas que estavam na região diante da emergência e o atendimento prestado antes da chegada das equipes de resgate.
Quem era Carlinhos
A identidade de Antônio Carlos Gonçalves não havia sido divulgada inicialmente. A confirmação do nome ocorreu posteriormente.
Conhecido como Carlinhos, ele era ligado à prática do ciclismo e foi lembrado por familiares, amigos e pessoas da comunidade ciclística de São José após a morte.
Nas redes sociais, amigos publicaram mensagens de pesar e destacaram a convivência com Carlinhos, descrito como uma pessoa querida e companheira.
Morte é investigada
O caso foi registrado como morte suspeita. A principal hipótese é que Carlinhos tenha sofrido um mal súbito, mas a causa oficial da morte ainda depende de confirmação.
A ocorrência deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis, que poderão determinar as circunstâncias da morte.
Velório e sepultamento
O velório de Antônio Carlos Gonçalves foi realizado entre a noite de sábado e a manhã de domingo (6), na Urbam, em São José.
O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo. A morte provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos e ciclistas que conheciam Carlinhos.