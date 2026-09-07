Um vídeo mostra o atendimento de emergência prestado a Antônio Carlos Gonçalves, de 48 anos, conhecido como Carlinhos, que morreu após passar mal na manhã de sábado (5), na região do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens, postadas pela página Olho Vivo do Vale, registram o momento em que pessoas que passavam pelo local tentam ajudar e realizar manobras de reanimação antes da chegada das equipes de socorro.