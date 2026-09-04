04 de setembro de 2026
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LUTANDO PELA VIDA

'Ele está calmo. É Deus mesmo', diz mãe do pequeno Miguel de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução/Instagram
Transferência da menino Miguel para o Hospital Regional do Litoral Norte
Transferência da menino Miguel para o Hospital Regional do Litoral Norte

O pequeno Miguel, de 3 anos, está mais calmo e apresentou melhora nos batimentos cardíacos após ser transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, nesta sexta-feira (4).

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Internado há 38 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o menino foi levado para a unidade para realizar uma broncoscopia considerada urgente pelos médicos. Ele estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos.

A informação foi divulgada pela mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, nas redes sociais. Segundo ela, Miguel chegou bem ao hospital e já está acomodado em um leito individual da UTI. O exame está previsto para este sábado (5).

"Ele está calmo. É Deus mesmo", afirmou Priscila ao relatar a chegada do filho à unidade.

Segundo a mãe, a equipe médica decidiu reduzir parte da sedação utilizada no tratamento. Miguel ainda recebe medicamentos sedativos, mas a quantidade foi diminuída de cinco para quatro, conforme orientação do médico que acompanha a criança.

Redução da sedação

Priscila contou que, após a redução da sedação, os batimentos cardíacos de Miguel começaram a apresentar melhora.

"Estou muito feliz. O médico aqui diminuiu a sedação do Miguel. Ele ainda está com bastante sedação, mas já diminuiu um pouco porque ele achou que muita sedação estava prejudicando os batimentos dele", relatou.

A mãe também descreveu o filho dormindo tranquilamente após a chegada à nova unidade. Segundo ela, o ambiente mais silencioso e a redução dos medicamentos ajudaram Miguel a permanecer mais calmo.

"Ele está dormindo, sabe? Ele está calmo. Eu estou muito feliz, porque ele ficou calmo quando chegou aqui. É Deus mesmo", disse.

Mãe elogia atendimento

Além da melhora observada no estado do filho, Priscila destacou a estrutura e o atendimento que encontrou no Hospital Regional do Litoral Norte.

Ela contou que foi recebida pela coordenação da unidade e recebeu orientações de diferentes profissionais envolvidos no atendimento de Miguel, incluindo enfermeiro, psicóloga, farmacêutico, médico e nutricionista.

"Eu estou chocada com o atendimento deste hospital", afirmou.

Segundo Priscila, os leitos da UTI são individuais e oferecem estrutura, privacidade e conforto. Ela também destacou a limpeza do ambiente e a atenção recebida pelos profissionais.

"Os funcionários são muito educados, atenciosos e acolhedores. Os leitos da UTI ficam em quartos individuais, com muita estrutura, conforto e privacidade", relatou.

Transferência foi cercada de preocupação

A transferência para Caraguatatuba ocorreu após a família cobrar a realização da broncoscopia, exame necessário para avaliar a laringe e as vias respiratórias de Miguel e auxiliar os médicos na definição do tratamento.

Antes do deslocamento, Priscila demonstrou preocupação com o transporte de ambulância por causa do quadro clínico delicado do filho.

"Vou passar esta noite lutando pelo meu filho e clamando pela vida dele", publicou a mãe antes da transferência.

Ela também pediu orações pela segurança de Miguel durante o trajeto e pela equipe responsável pelo transporte.

"Peço a todos vocês: orem pelo Miguel. Orem pela transferência, pela ambulância, pela equipe que estará com ele e por cada quilômetro dessa viagem", escreveu.

Após a chegada ao hospital, porém, a mãe informou que Miguel estava bem acomodado e recebeu os primeiros cuidados na UTI.

"Família, Miguel chegou bem, graças a Deus! Já recebeu os cuidados e está acomodado na UTI daqui. Amanhã fará o exame que tanto esperamos", publicou.

Histórico de complicações

Miguel tem Síndrome de Down e enfrenta uma série de complicações de saúde desde que foi diagnosticado com pneumonia acompanhada de uma infecção bacteriana.

Inicialmente, permaneceu 22 dias internado em uma UTI e recebeu alta. Dois dias depois, precisou retornar ao hospital após contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.

Recentemente, os médicos também identificaram a presença de um fungo no sangue da criança.

A broncoscopia é considerada importante para avaliar as condições das vias respiratórias e da laringe. Como o procedimento não é realizado no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, o caso foi encaminhado para a regulação estadual.

Hospital Municipal se manifestou

Antes da transferência, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence informou, em nota, que "não corresponde à realidade qualquer alegação de ausência de assistência à criança".

A unidade afirmou que Miguel recebe acompanhamento constante da equipe médica e que o caso foi encaminhado para a regulação do Estado, por meio da CROSS, para viabilizar o atendimento no Litoral Norte.

Agora, a expectativa da família está concentrada na realização da broncoscopia. Para Priscila, a chegada ao novo hospital representa mais uma etapa na luta pela recuperação do filho.

A mãe segue compartilhando atualizações sobre o estado de saúde de Miguel e pedindo orações aos familiares, amigos e seguidores.

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