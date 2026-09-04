O pequeno Miguel, de 3 anos, está mais calmo e apresentou melhora nos batimentos cardíacos após ser transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, nesta sexta-feira (4).

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Internado há 38 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o menino foi levado para a unidade para realizar uma broncoscopia considerada urgente pelos médicos. Ele estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos.