O pequeno Miguel, de 3 anos, está mais calmo e apresentou melhora nos batimentos cardíacos após ser transferido para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, nesta sexta-feira (4).
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Internado há 38 dias em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o menino foi levado para a unidade para realizar uma broncoscopia considerada urgente pelos médicos. Ele estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos.
A informação foi divulgada pela mãe, a pastora Priscila Nogueira Bueno, nas redes sociais. Segundo ela, Miguel chegou bem ao hospital e já está acomodado em um leito individual da UTI. O exame está previsto para este sábado (5).
"Ele está calmo. É Deus mesmo", afirmou Priscila ao relatar a chegada do filho à unidade.
Segundo a mãe, a equipe médica decidiu reduzir parte da sedação utilizada no tratamento. Miguel ainda recebe medicamentos sedativos, mas a quantidade foi diminuída de cinco para quatro, conforme orientação do médico que acompanha a criança.
Redução da sedação
Priscila contou que, após a redução da sedação, os batimentos cardíacos de Miguel começaram a apresentar melhora.
"Estou muito feliz. O médico aqui diminuiu a sedação do Miguel. Ele ainda está com bastante sedação, mas já diminuiu um pouco porque ele achou que muita sedação estava prejudicando os batimentos dele", relatou.
A mãe também descreveu o filho dormindo tranquilamente após a chegada à nova unidade. Segundo ela, o ambiente mais silencioso e a redução dos medicamentos ajudaram Miguel a permanecer mais calmo.
"Ele está dormindo, sabe? Ele está calmo. Eu estou muito feliz, porque ele ficou calmo quando chegou aqui. É Deus mesmo", disse.
Mãe elogia atendimento
Além da melhora observada no estado do filho, Priscila destacou a estrutura e o atendimento que encontrou no Hospital Regional do Litoral Norte.
Ela contou que foi recebida pela coordenação da unidade e recebeu orientações de diferentes profissionais envolvidos no atendimento de Miguel, incluindo enfermeiro, psicóloga, farmacêutico, médico e nutricionista.
"Eu estou chocada com o atendimento deste hospital", afirmou.
Segundo Priscila, os leitos da UTI são individuais e oferecem estrutura, privacidade e conforto. Ela também destacou a limpeza do ambiente e a atenção recebida pelos profissionais.
"Os funcionários são muito educados, atenciosos e acolhedores. Os leitos da UTI ficam em quartos individuais, com muita estrutura, conforto e privacidade", relatou.
Transferência foi cercada de preocupação
A transferência para Caraguatatuba ocorreu após a família cobrar a realização da broncoscopia, exame necessário para avaliar a laringe e as vias respiratórias de Miguel e auxiliar os médicos na definição do tratamento.
Antes do deslocamento, Priscila demonstrou preocupação com o transporte de ambulância por causa do quadro clínico delicado do filho.
"Vou passar esta noite lutando pelo meu filho e clamando pela vida dele", publicou a mãe antes da transferência.
Ela também pediu orações pela segurança de Miguel durante o trajeto e pela equipe responsável pelo transporte.
"Peço a todos vocês: orem pelo Miguel. Orem pela transferência, pela ambulância, pela equipe que estará com ele e por cada quilômetro dessa viagem", escreveu.
Após a chegada ao hospital, porém, a mãe informou que Miguel estava bem acomodado e recebeu os primeiros cuidados na UTI.
"Família, Miguel chegou bem, graças a Deus! Já recebeu os cuidados e está acomodado na UTI daqui. Amanhã fará o exame que tanto esperamos", publicou.
Histórico de complicações
Miguel tem Síndrome de Down e enfrenta uma série de complicações de saúde desde que foi diagnosticado com pneumonia acompanhada de uma infecção bacteriana.
Inicialmente, permaneceu 22 dias internado em uma UTI e recebeu alta. Dois dias depois, precisou retornar ao hospital após contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Recentemente, os médicos também identificaram a presença de um fungo no sangue da criança.
A broncoscopia é considerada importante para avaliar as condições das vias respiratórias e da laringe. Como o procedimento não é realizado no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, o caso foi encaminhado para a regulação estadual.
Hospital Municipal se manifestou
Antes da transferência, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence informou, em nota, que "não corresponde à realidade qualquer alegação de ausência de assistência à criança".
A unidade afirmou que Miguel recebe acompanhamento constante da equipe médica e que o caso foi encaminhado para a regulação do Estado, por meio da CROSS, para viabilizar o atendimento no Litoral Norte.
Agora, a expectativa da família está concentrada na realização da broncoscopia. Para Priscila, a chegada ao novo hospital representa mais uma etapa na luta pela recuperação do filho.
A mãe segue compartilhando atualizações sobre o estado de saúde de Miguel e pedindo orações aos familiares, amigos e seguidores.