O Litoral Norte tem 15 praias impróprias para banho durante o feriado da Independência, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

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A classificação de imprópria indica contaminação da água com número de bactérias superior ao considerado seguro, o que coloca o banhista em risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele. Essa contaminação ocorre pelo lançamento de esgoto ou ainda por detritos carregados pela chuva.

Praias impróprias