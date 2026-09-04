O Litoral Norte tem 15 praias impróprias para banho durante o feriado da Independência, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).
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A classificação de imprópria indica contaminação da água com número de bactérias superior ao considerado seguro, o que coloca o banhista em risco de doenças como gastroenterite e infecções de pele. Essa contaminação ocorre pelo lançamento de esgoto ou ainda por detritos carregados pela chuva.
Praias impróprias
Em Caraguatatuba, apenas a praia da Cocanha recebeu a restrição. Já em Ilhabela, as praias Grande, Feiticeira e Portinho devem ser evitadas. Em Ubatuba, os moradores e turistas não devem entrar no mar nas praias Itaguá 1 e 2, Enseada, Perequê-Mirim e Lázaro.
Em São Sebastião, as praias classificadas como impróprias são Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Porto Grande e Preta do Norte.
O boletim é válido até quinta-feira (10), quando haverá a divulgação de uma nova análise pela Cetesb.