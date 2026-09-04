Uma mulher grávida de nove meses impediu que a mãe fosse agredida pelo pai durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Perequê-Mirim, na região sul de Caraguatatuba. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (3).

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas após uma discussão entre familiares. No local, estavam o casal e a filha gestante, de 22 anos.