04 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com 4,8 kg de drogas no Majestic, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas apreendidas em quarto de adolescente no bairro Majestic, em São José dos Campos
Drogas apreendidas em quarto de adolescente no bairro Majestic, em São José dos Campos

Um adolescente foi apreendido com mais de 4,8 kg de drogas no bairro Majestic, na zona leste de São José dos Campos. A ação ocorreu às 10h57 de quinta-feira (3), durante patrulhamento de policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

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Ao perceber a presença da equipe, o jovem tentou fugir a pé, mas foi localizado escondido no interior de um imóvel. Durante a abordagem, ele confessou a prática de tráfico de entorpecentes.

No ponto onde a fuga teve início, os militares encontraram uma porção de drogas. Em seguida, durante buscas na residência do adolescente, foram localizados em seu quarto quase 5 kg de entorpecentes diversos, separados em porções prontas para comercialização, além de R$ 1.140 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos 0,585 kg de cocaína, 0,828 kg de crack e 3,401 kg de maconha, totalizando 4,814 kg de drogas, além do dinheiro.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Infância e da Juventude, acompanhado de seus responsáveis, e permaneceu apreendido.

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