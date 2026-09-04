Um adolescente foi apreendido com mais de 4,8 kg de drogas no bairro Majestic, na zona leste de São José dos Campos. A ação ocorreu às 10h57 de quinta-feira (3), durante patrulhamento de policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao perceber a presença da equipe, o jovem tentou fugir a pé, mas foi localizado escondido no interior de um imóvel. Durante a abordagem, ele confessou a prática de tráfico de entorpecentes.