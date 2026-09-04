Um adolescente foi apreendido com mais de 4,8 kg de drogas no bairro Majestic, na zona leste de São José dos Campos. A ação ocorreu às 10h57 de quinta-feira (3), durante patrulhamento de policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
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Ao perceber a presença da equipe, o jovem tentou fugir a pé, mas foi localizado escondido no interior de um imóvel. Durante a abordagem, ele confessou a prática de tráfico de entorpecentes.
No ponto onde a fuga teve início, os militares encontraram uma porção de drogas. Em seguida, durante buscas na residência do adolescente, foram localizados em seu quarto quase 5 kg de entorpecentes diversos, separados em porções prontas para comercialização, além de R$ 1.140 em dinheiro.
Ao todo, foram apreendidos 0,585 kg de cocaína, 0,828 kg de crack e 3,401 kg de maconha, totalizando 4,814 kg de drogas, além do dinheiro.
O adolescente foi conduzido à Delegacia da Infância e da Juventude, acompanhado de seus responsáveis, e permaneceu apreendido.