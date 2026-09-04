A Polícia Civil descobriu como criminosos de São José dos Campos utilizavam um aplicativo de mensagens para monitorar a movimentação das forças de segurança na cidade.

Segundo a investigação, um grupo no WhatsApp era usado para compartilhar, em tempo real, a localização de viaturas, fotografias de equipes e informações sobre operações policiais.

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