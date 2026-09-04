04 de setembro de 2026
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IMPORTUNAÇÃO

Homem mostra órgão genital à criança e é denunciado em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 46 anos foi denunciado após uma criança de 8 anos relatar à família que ele teria mostrado as partes íntimas durante uma visita a uma residência em Taubaté. O caso ocorreu na quarta-feira (2), na rua Nelson Fagundes da Rosa.

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Segundo a Polícia Militar, a criança estava acompanhada da avó, de 52 anos, que havia ido ao imóvel para realizar uma faxina. Após o episódio, o menino teria apresentado mudança de comportamento e contado o que havia acontecido à avó.

No dia seguinte, quinta-feira (3), o relato chegou a outros familiares, que acionaram a polícia. Uma equipe foi até o endereço para atender à ocorrência.

As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. O caso será investigado e as medidas legais cabíveis serão adotadas.

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