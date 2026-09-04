Um homem de 46 anos foi denunciado após uma criança de 8 anos relatar à família que ele teria mostrado as partes íntimas durante uma visita a uma residência em Taubaté. O caso ocorreu na quarta-feira (2), na rua Nelson Fagundes da Rosa.

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Segundo a Polícia Militar, a criança estava acompanhada da avó, de 52 anos, que havia ido ao imóvel para realizar uma faxina. Após o episódio, o menino teria apresentado mudança de comportamento e contado o que havia acontecido à avó.