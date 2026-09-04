As principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte devem registrar movimento intenso durante o feriado de 7 de Setembro. A estimativa é de que cerca de 4,2 milhões de veículos circulem pelos corredores entre esta sexta-feira (4) e a segunda-feira (7).
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O maior volume é esperado na rodovia Presidente Dutra, com previsão de 1,36 milhão de veículos. Na sequência aparecem a Fernão Dias, com 1,094 milhão, a Dom Pedro 1º, com 645 mil, e o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que pode receber até 607 mil veículos.
Também estão entre as rodovias mais movimentadas a Floriano Rodrigues Pinheiro, com estimativa de 206.007 veículos, a Tamoios, com cerca de 158 mil, e a Oswaldo Cruz, com 127.426.
O cenário exige atenção dos motoristas, principalmente porque a previsão do tempo indica chuva e queda nas temperaturas durante o feriado. A possibilidade de chuva mais volumosa aumenta entre a noite de sábado (5) e o domingo (6), com atenção especial para o Litoral Norte.
Os números representam as estimativas de circulação das concessionárias e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo). Parte dos veículos seguirá para destinos fora do Vale do Paraíba, mas o volume ajuda a dimensionar a pressão sobre os principais acessos à região.
Carvalho Pinto e Ayrton Senna
O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto deve ter maior concentração de veículos na saída desta sexta-feira, principalmente entre 7h e 21h, e no sábado, das 6h às 18h.
O fluxo será direcionado principalmente para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Rio de Janeiro.
No retorno para a capital, a previsão é de trânsito mais carregado no domingo, entre 9h e 20h, e na segunda-feira, das 11h às 21h.
Tamoios deve ter trânsito intenso
A Rodovia dos Tamoios, principal ligação entre São José dos Campos e o Litoral Norte, deve receber aproximadamente 158 mil veículos durante o período.
Para quem pretende descer a serra, o movimento deve aumentar a partir das 16h desta sexta-feira. No sábado, o fluxo tende a crescer a partir das 6h.
Na volta, a maior concentração é esperada na segunda-feira, a partir das 8h, no sentido São José dos Campos.
A concessionária informou que não haverá fechamento noturno dos túneis para manutenção entre sexta e segunda-feira. Algumas intervenções continuam com restrições de faixa em trechos da rodovia.
No Contorno Sul, o sistema de pedágio eletrônico funciona nos dois sentidos, no km 13,5. A tarifa básica informada é de R$ 5,90.
Dutra terá mais de 1,3 milhão de veículos
A Via Dutra será o principal corredor de tráfego da região durante o feriado, com estimativa de 1.367.880 veículos ao longo do período.
Somente nesta sexta-feira, são esperados 333.793 veículos, com maior pressão no tráfego entre 14h e 17h.
A rodovia também concentra importantes conexões regionais. Em Taubaté, há acessos para as rodovias Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro. Em São José dos Campos, a Dutra se conecta ao sistema Carvalho Pinto e às rotas para o Litoral Norte.
Oswaldo Cruz exige atenção na serra
A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) deve receber 127.426 veículos entre sexta e segunda-feira.
A estrada liga Taubaté a Ubatuba e é uma das principais alternativas para quem segue do Vale para as praias do Litoral Norte. O trecho de serra próximo a Ubatuba merece atenção redobrada devido às curvas, declives e possibilidade de pista molhada.
Floriano terá mais de 200 mil veículos
A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) tem previsão de 206.007 veículos durante o feriado.
A estrada é uma das principais rotas para Campos do Jordão e deve receber forte movimento turístico durante os dias de folga.
O volume estimado supera o previsto para a operação do feriado de 9 de Julho, quando o DER-SP calculou pouco mais de 143 mil veículos na rodovia.
Com chuva, o trajeto pela serra pode ficar ainda mais lento. Por isso, quem pretende retornar de Campos do Jordão na segunda-feira deve se preparar para possíveis retenções.
Chuva pode complicar retorno
O domingo merece atenção especial de quem estiver no Litoral Norte ou na Serra da Mantiqueira. Além da possibilidade de aumento antecipado do fluxo, a previsão aponta maior chance de chuva volumosa.
Na Carvalho Pinto, o período entre 9h e 20h já aparece como um dos mais movimentados no sentido capital.
Em trechos de serra, a combinação entre trânsito intenso, pista molhada e baixa visibilidade pode aumentar o tempo de viagem. Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro estão entre os pontos que exigem maior cautela.
Motorista deve revisar o veículo
Antes de pegar a estrada, a recomendação é conferir itens básicos do veículo, como pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa, óleo, água e combustível.
Durante a viagem, é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo da frente e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos.
O celular deve permanecer fora do alcance do motorista enquanto o veículo estiver em movimento. Bebida alcoólica e direção também não combinam.
Em caso de emergência, o atendimento da concessionária Tamoios pode ser acionado pelo telefone 0800 545 0000. Nas rodovias administradas pelo DER-SP, o número é 0800 055 5510.