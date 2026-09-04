As principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte devem registrar movimento intenso durante o feriado de 7 de Setembro. A estimativa é de que cerca de 4,2 milhões de veículos circulem pelos corredores entre esta sexta-feira (4) e a segunda-feira (7).

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O maior volume é esperado na rodovia Presidente Dutra, com previsão de 1,36 milhão de veículos. Na sequência aparecem a Fernão Dias, com 1,094 milhão, a Dom Pedro 1º, com 645 mil, e o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que pode receber até 607 mil veículos.