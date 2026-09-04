A Embraer e a empresa japonesa ANA Holdings Inc. anunciaram nesta sexta-feira (4) um acordo para a venda de oito aeronaves E190-E2, expandindo a encomenda inicial de 15 aeronaves e elevando o total de pedidos firmes da companhia aérea para 23 aviões. A ANA HD ainda possui cinco opções adicionais para o E190-E2.

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“Este pedido adicional de E190-E2 acelera nossos esforços para construir uma rede sustentável de aviação regional no Japão”, afirmou Koji Shibata, presidente e CEO da ANA Holdings.