A Embraer e a empresa japonesa ANA Holdings Inc. anunciaram nesta sexta-feira (4) um acordo para a venda de oito aeronaves E190-E2, expandindo a encomenda inicial de 15 aeronaves e elevando o total de pedidos firmes da companhia aérea para 23 aviões. A ANA HD ainda possui cinco opções adicionais para o E190-E2.
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“Este pedido adicional de E190-E2 acelera nossos esforços para construir uma rede sustentável de aviação regional no Japão”, afirmou Koji Shibata, presidente e CEO da ANA Holdings.
“Também reforça nossa confiança na tecnologia da Embraer para reduzir tanto o impacto ambiental quanto os custos operacionais. Estamos entusiasmados em aprofundar nossa parceria, ampliando a conectividade regional e proporcionando uma experiência superior aos passageiros em todo o Japão.”
“Estamos honrados com a confiança duradoura da ANA HD nas aeronaves E2 da Embraer e esperamos apoiar os planos de crescimento da companhia aérea no Japão”, disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Aviação Comercial da Embraer.
“Com sua excepcional eficiência econômica e de consumo de combustível, o E2 apoiará a ampliação da conectividade em todo o Japão, além de oferecer mais conforto e espaço aos passageiros.”
Aeronave
O E190-E2 faz parte da família E-Jets E2 da Embraer, reconhecida por sua eficiência, menores emissões, níveis reduzidos de ruído e excepcional experiência aos passageiros.
A versatilidade da aeronave permite que as companhias aéreas atendam com eficiência, tanto mercados existentes, quanto novos, proporcionando benefícios operacionais e ambientais significativos.
Os E-Jets da Embraer operam no Japão desde 2009 e contam com o suporte de profissionais da Embraer no país. A primeira aeronave E2 da ANA HD está programada para ser entregue em 2028.