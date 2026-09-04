A banda brasileira de reggae Planta e Raiz se apresenta em São José dos Campos com o show "Flor de Fogo". O show acontecerá no dia 19 de setembro, às 20h, no Sesc São José dos Campos.

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No repertório, músicas de sucesso como “Filho do Leão” e “Com Certeza”, além de inéditas como “Não Chore” e “Contemplador de Estrelas”.