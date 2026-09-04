A banda brasileira de reggae Planta e Raiz se apresenta em São José dos Campos com o show "Flor de Fogo". O show acontecerá no dia 19 de setembro, às 20h, no Sesc São José dos Campos.
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No repertório, músicas de sucesso como “Filho do Leão” e “Com Certeza”, além de inéditas como “Não Chore” e “Contemplador de Estrelas”.
Com trajetória de mais de duas décadas, a Planta e Raiz combina reggae com sons brasileiros e aborda em suas canções temas como espiritualidade, consciência social, respeito à vida e à natureza.
A formação atual conta com Zeider, nos vocais; Fernandinho, na guitarra base; Franja, na guitarra solo; Samambaia, no baixo; e Juliano, na bateria.
Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos em 8 de setembro pelo aplicativo ou portal do Sesc. Na bilheteria, as vendas começam no dia 9. Os valores variam de R$ 15 a R$ 50, e a classificação etária é livre.
O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, em São José dos Campos.