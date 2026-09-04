Um homem, funcionário de uma escola, foi denunciado por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos em Taubaté. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (2), por volta das 18h30, na avenida Granadeiro Guimarães. A Polícia Militar foi acionada para atender ao caso.
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No local, a vítima, acompanhada dos responsáveis, relatou que um funcionário da instituição de ensino havia solicitado seu número de telefone e pedido que ela não contasse o ocorrido a ninguém.
Durante a averiguação, o homem confessou ter pedido o contato da adolescente. As partes foram conduzidas à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por importunação sexual.
Após os procedimentos de Polícia Judiciária, as partes foram liberadas. O caso seguirá para as providências legais cabíveis.