04 de setembro de 2026
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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Aluna denuncia funcionário de escola por importunação em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi denunciado por aluna de escola após pedir seu telefone
Homem foi denunciado por aluna de escola após pedir seu telefone

Um homem, funcionário de uma escola, foi denunciado por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos em Taubaté. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (2), por volta das 18h30, na avenida Granadeiro Guimarães. A Polícia Militar foi acionada para atender ao caso.

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No local, a vítima, acompanhada dos responsáveis, relatou que um funcionário da instituição de ensino havia solicitado seu número de telefone e pedido que ela não contasse o ocorrido a ninguém.

Durante a averiguação, o homem confessou ter pedido o contato da adolescente. As partes foram conduzidas à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por importunação sexual.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, as partes foram liberadas. O caso seguirá para as providências legais cabíveis.

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