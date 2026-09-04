O Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) de São José dos Campos vai cobrar da Revap (Refinaria Henrique Lage), da Petrobras, esclarecimentos sobre os procedimentos de emergência para as comunidades que vivem no entorno da unidade.

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A discussão inclui a possibilidade de criação ou atualização de um plano de evacuação para áreas que possam ser afetadas em caso de um acidente de grande proporção.