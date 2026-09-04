04 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Caminhão pega fogo e carga de sapatos é saqueada em Taubaté xxx

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcelo Caltabiano -T7 News
Caminhão levava calçados e teve restos da carga saqueada
Caminhão levava calçados e teve restos da carga saqueada

Um incêndio atingiu um caminhão na altura do km 108 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 23h de quinta-feira (3). Apesar da gravidade, não houve vítimas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. O veículo transportava uma carga de calçados, que foi parcialmente destruída pelo fogo.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ao chegar ao local, a equipe encontrou pessoas recolhendo os restos da mercadoria.

Representantes da seguradora do veículo também estiveram no local e ficaram responsáveis por comunicar o saque da carga à Polícia Civil, para o registro da ocorrência e a adoção das providências cabíveis.

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