Um incêndio atingiu um caminhão na altura do km 108 da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 23h de quinta-feira (3). Apesar da gravidade, não houve vítimas.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. O veículo transportava uma carga de calçados, que foi parcialmente destruída pelo fogo.