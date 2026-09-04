O escritor André Barreto, de Monteiro Lobato, criou o Tatu Turista, personagem principal de um livro infantil que será distribuído nas escolas da região da Mantiqueira Paulista para aproximar as crianças da cultura, da história e dos atrativos turísticos locais.

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Sete municípios receberão a visita do mascote: Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba, Tremembé e o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos.

A proposta