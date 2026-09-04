O escritor André Barreto, de Monteiro Lobato, criou o Tatu Turista, personagem principal de um livro infantil que será distribuído nas escolas da região da Mantiqueira Paulista para aproximar as crianças da cultura, da história e dos atrativos turísticos locais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Sete municípios receberão a visita do mascote: Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Pindamonhangaba, Tremembé e o distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos.
A proposta
O projeto busca levar o conhecimento sobre a Mantiqueira Paulista às escolas por meio do livro e de atividades pedagógicas, despertando nas crianças o interesse e a valorização do território onde vivem.
A iniciativa também pretende estimular uma relação de pertencimento e incentivar a preservação do patrimônio natural e cultural da região.
Na história, o personagem apresenta símbolos e figuras de cada localidade, como a Princesinha do Norte, o macaco muriqui, o Tremendino, o esquilo Serelepe, a boneca Emília e os bonecos da Família Zé Pereira.
Lançamento
O lançamento será realizado em parceria com o Cisma (Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira) no dia 10 de setembro, às 9h, no Auditório Municipal de Santo Antônio do Pinhal, na rua Cel. Sebastião Marcondes da Silva, nº 2-132.
A cerimônia contará com a participação de representantes dos municípios envolvidos e de crianças que receberão exemplares do livro infantil.