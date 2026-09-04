Um homem foi preso e três tijolos de maconha foram apreendidos dentro de um quarto de uma residência no bairro Estiva, em Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 21h20 de quarta-feira (2), na rua Henriqueta.
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Policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local.
Durante as diligências, os agentes abordaram o suspeito. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado em sua posse, ele confessou manter entorpecentes em casa e indicou onde a droga estava armazenada.
A equipe encontrou três tijolos de maconha dentro de uma sacola, em um dos quartos do imóvel. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.