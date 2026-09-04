Quatro homens foram presos durante uma tentativa de furto de cabos e fios elétricos na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (3), durante patrulhamento realizado por policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento e recebeu a informação de que os envolvidos utilizavam um veículo Fiat Palio verde.