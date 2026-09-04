Quatro homens foram presos durante uma tentativa de furto de cabos e fios elétricos na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (3), durante patrulhamento realizado por policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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A equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento e recebeu a informação de que os envolvidos utilizavam um veículo Fiat Palio verde.
No local, os policiais encontraram o carro com dois ocupantes. Durante a abordagem, localizaram um rádio comunicador, além de diversas ferramentas e apetrechos utilizados na prática de furtos.
Com o apoio de outras equipes, os policiais localizaram também um veículo VW Gol preto, ocupado por outros dois suspeitos de participação no crime. Os quatro confessaram espontaneamente a prática delituosa.
Todos foram encaminhados ao Plantão da Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça por tentativa de furto. Os veículos e as ferramentas utilizados na ação foram apreendidos.