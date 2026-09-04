Um incêndio em uma residência de Caraguatatuba mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de quinta-feira (3), no bairro Travessão.

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O fogo no interior do imóvel, localizado no Residencial Nova Caraguá 2, foi parcialmente controlado por populares antes da chegada da guarnição. A equipe finalizou os trabalhos, evitando o risco de reignição, e deixou o local em segurança.