04 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Fogo em residência mobiliza Corpo de Bombeiros em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Bombeiros
Incêndio no Residencial Nova Caraguá 2
Incêndio no Residencial Nova Caraguá 2

Um incêndio em uma residência de Caraguatatuba mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de quinta-feira (3), no bairro Travessão.

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O fogo no interior do imóvel, localizado no Residencial Nova Caraguá 2, foi parcialmente controlado por populares antes da chegada da guarnição. A equipe finalizou os trabalhos, evitando o risco de reignição, e deixou o local em segurança.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve vítimas. As causas do incêndio serão investigadas.

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